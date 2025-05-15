كان 2025: أحمد عز ضمن “الأكثر تأثيرًا في السينما العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مركز السينما العربية عن قائمته السنوية “101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية” لعام 2024، والتي كرّمت أبرز الشخصيات والجهات التي كان لها أثر بارز في تطوير صناعة السينما في العالم العربي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وشهدت القائمة حضورًا لافتًا لصنّاع السينما المصرية، حيث ضمّت أسماء بارزة من نجوم الصف الأول، في مقدّمتهم النجم أحمد عز، إلى جانب عدد من الفنانين مثل يسرا، ليلى علوي، حسين فهمي، هشام ماجد، أحمد مالك، ونور النبوي.

ويأتي اختيار أحمد عز تكريماً لمسيرته الفنية المستمرة، وأدواره السينمائية التي لاقت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسعاً، مما جعله من أبرز النجوم تأثيراً في المشهد السينمائي العربي خلال العام الماضي.

كما شملت القائمة عدداً من المنتجين والمخرجين والمؤلفين والمصورين المصريين، منهم: محمد حفظي، تامر مرسي، أحمد عامر، طارق الجنايني، وهالة لطفي، إلى جانب المخرجين طارق العريان، أيمن الأمير، ندى رياض، والمخرجة والكاتبة هبة يسري، وغيرهم من المساهمين في دعم الصناعة السينمائية.

ويُعدّ هذا التكريم جزءاً من مبادرة سنوية يطلقها مركز السينما العربية، لتسليط الضوء على الأسماء التي كان لها دور ملموس في تعزيز مكانة السينما العربية إقليميًا وعالميًا، وتُعلن هذه القائمة سنويًا ضمن كبرى التظاهرات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان.