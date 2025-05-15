خطأ صادم: عبد الرحمن أبو زهرة حيّ.. والدولة تعتبره ميتًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، مفاجأة صادمة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، بعد أن كشف عن واقعة غريبة تتعلّق بوقف معاش والده بسبب خطأ في بيانات حالته الحياتية.

وفي منشور نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، قال أحمد: “ده مش بوست عيد ميلاد، ده بوست عن قانون من أيام المماليك وعدم وجود تكنولوجيا في الدنيا”، مستنكرًا ما وصفه بالخلل المؤسسي في التعامل مع مواطن ما زال على قيد الحياة.

وأوضح أن الأسرة اعتادت على ظهور شائعات بين الحين والآخر حول وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إلا أن ما حدث هذه المرة فاق كل التوقعات، حيث قامت هيئة المعاشات بوقف صرف المعاش الخاص بوالده، بناءً على بلاغ خاطئ من الأحوال المدنية يفيد بوفاته.

وأضاف أحمد: “أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن السبب، فكانت الإجابة صاعقة: الأحوال المدنية أخطرتهم بوفاته، ومن أجل التأكد هناك خياران: إما أن يأتي بنفسه أو يرسلوا مندوبًا لمنزله”.

وتابع موضحًا أن العائلة رفضت دخول أي شخص غريب إلى المنزل احترامًا لخصوصيته، خصوصًا أن حالته الصحية لا تسمح له بالحضور شخصيًا.

وختم منشوره قائلاً: “إذا كان هذا هو التعامل مع فنان معروف مثله، فما بالكم بمواطن عادي قرر أن يقضي ما تبقّى من أيامه في هدوء دون ضجيج؟”، في إشارة إلى مدى التقصير والتعامل غير الإنساني الذي قد يواجهه المواطنون في مثل هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من أبرز وجوه الدراما والمسرح والسينما في مصر، وقد ابتعد في السنوات الأخيرة عن الأضواء بسبب حالته الصحية، فيما يتمنى محبوه له دوام الصحة والعافية.