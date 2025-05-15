عادل إمام يرفض الاحتفال بعيد ميلاده الـ85.. والعائلة تُصر على الخصوصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ ابتعاده عن الأضواء في عام 2020، يعيش الزعيم عادل إمام بعيدًا عن الساحة الفنية، وقد تغيّرت طقوس حياته اليومية بشكل ملحوظ. فقد توقّف عن استضافة السهرات المعتادة التي كانت تجمع أصدقاءه داخل منزله في المنصورية، وحتى عن اللقاءات التي كانت تُعقد صيفًا في منزله بمنطقة الساحل الشمالي.

وبعدما كانت ذكرى ميلاد عادل إمام مناسبة سنوية يحتفي بها المقربون والأصدقاء بحضور فني واسع، اتخذت العائلة منذ أربع سنوات قرارًا بإلغاء الاحتفال الكبير، مكتفيةً بحفل عائلي صغير يقتصر على زوجته وأولاده وأحفاده، حرصًا على صحته التي لم تعد تسمح بإرهاق الحفلات.

وفي محاولة منهم لاستعادة أجواء الماضي، قرّرت مجموعة من النجمات والصديقات المقربات من الزعيم، من بينهن يسرا، لبلبة، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، وهالة صدقي، تنظيم مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين، والمقرر في 17 مايو الجاري، عبر زيارة خاصة وإقامة احتفال كبير داخل منزله. لكن، وبحسب ما نقلته العربية.نت، قوبلت المبادرة بالرفض من قبل أفراد العائلة كافة.

وأكد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير، أن الاحتفال سيبقى محصورًا في نطاق العائلة الصغيرة فقط، كما هو معتاد منذ عام 2020، دون تقديم توضيحات حول أسباب الرفض المستمر لأي احتفال موسّع، رغم رغبة عدد كبير من الفنانين في مشاركة “الزعيم” هذه المناسبة المميزة.

محاولات أخرى جرت من بعض النجوم لإقناع الأسرة بقبول إقامة احتفال مبسط أو حتى لقاء قصير لا يتجاوز الساعة، لتفادي إرهاقه، إلا أن الإصرار العائلي لا يزال قائمًا على الحفاظ على خصوصية المناسبة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل “فلانتينو”، الذي عُرض في رمضان 2020، بمشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام. ومنذ ذلك الحين، غاب الزعيم تمامًا عن الساحة الفنية.