روبرت دي نيرو يهاجم ترامب: “لا يمكن أن تظل صامتًا أمام الطغاة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس يوم الأربعاء، كشف النجم الأمريكي روبرت دي نيرو عن قلق عدد من زملائه في هوليوود من التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن الخوف من رد فعل الأخير يمنعهم من التحدث علنًا.

وقال دي نيرو، البالغ من العمر 81 عامًا والذي يُعدّ من أبرز الأصوات النقدية لترامب في الوسط الفني الأمريكي: “لديهم شركات كبيرة، ويقلقون من غضب ترامب، وهنا عليهم أن يختاروا: الاستسلام أم قول لا؟”. وأشار إلى أن بعض الجامعات ومكاتب المحاماة رفضت الخضوع لمحاولات الترهيب من إدارة ترامب، قائلاً: “هذا أمر مهم، لأنه يمنح الآخرين القوة والإلهام للقيام بالمثل… هذا هو جوهر أمريكا”.

وخلال كلمته في افتتاح مهرجان كان السينمائي مساء الثلاثاء، حيث تسلّم السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل مسيرته الفنية، وصف نجم “Taxi Driver” الرئيس الجمهوري بـ”الجاهل”، داعيًا إلى مقاومة أجندته السياسية. وأضاف: “الفنانون يشكّلون تهديدًا للطغاة والفاشيين في العالم… لا يمكن أن تكون لا مباليًا، لا يمكن أن تظل صامتًا”.

وانتقد دي نيرو أيضًا مقترحات ترامب الاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية، معلقًا: “يجب على الناس أن يرفعوا أصواتهم ويخاطروا بالتعرض للمضايقات. لا يمكن السماح للمتنمّر بأن ينتصر. نقطة على السطر”.

مشروع وثائقي عن العائلة

بعيدًا عن السياسة، كشف دي نيرو عن عمله على مشروع فيلم وثائقي شخصي بالتعاون مع الفنان الفرنسي جاي آر (JR)، المقيم في نيويورك، المعروف بأعماله الفنية الضخمة باستخدام الملصقات الفوتوغرافية. وسيركّز الفيلم على قصة عائلة دي نيرو، لا سيما والده الذي كان فنانًا تشكيليًا، إذ فتح أرشيفه الخاص الذي يضم عددًا كبيرًا من المقاطع والصور النادرة.

وقال دي نيرو في لقاء جمعه بـJR في كان: “لا أعرف إلى أين سنصل… ليس هناك جدول زمني محدد من ناحيتي”، وكشف الثنائي عن لقطات أولية من العمل، تضمنت صورًا ضخمة لوالده، ويظهر فيه أيضًا المخرج مارتن سكورسيزي الذي تعاون مع دي نيرو في أعمال سينمائية بارزة مثل Raging Bull وGoodfellas.

وعند سؤاله عن التقدّم في السن والخوف من الموت، أجاب النجم الأمريكي: “ليس لدي خيار، لذلك من الأفضل ألا أخاف منه”.