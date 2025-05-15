شكرا لقرائتكم خبر عن انتِ شمس حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم مصطفى قمر، بعيد ميلاد ابنته جودي، الذي وافق اليوم الخميس، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور جمعت بينهما في مناسبات مختلفة.

وهنأ قمر جودي، قائلا: "عيد ميلاد سعيد جوجو، ابنتي الجميلة أحبك أكثر مما يمكنني قوله، أنت شمس حياتي وتجعلين حياتي أفضل، أتمنى لك في يوم ميلادك الخاص أن تكون كل السنوات القادمة مباركة بسعادة لا تنتهي".

من ناحية أخرى، يستعد النجم مصطفى قمر لتسجيل ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، في دفعة واحدة، ضمن خطة لتقديم محتوى غنائي مختلف عن أعماله السابقة من حيث الموضوعات والكلمات والتوزيع الموسيقي.

وأكد الشاعر عمرو المصري في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بالتعاون مع مصطفى قمر، مشيرًا إلى أن الأغاني تحمل طابعًا جديدًا ومختلفًا يليق بتاريخ قمر الفني، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها على جميع منصات السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.



مصطفى قمر

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر كان أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.



مصطفى قمر وابنته



مصطفى قمر وجودي