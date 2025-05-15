شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير وسوزان نجم الدين وأحمد التهامى فى حفل زفاف هيا ابنه أمل رزق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

وصل عدد من الفنانين لحفل زفاف الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، على المهندس آدم مصطفى العربى، منهم سوزان نجم الدين، دينا عبد الله، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، الإعلامية إنجى هشام.

واحتفلت الفنانة أمل رزق بحفل زفاف ابنتها الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت على المهندس آدم مصطفى العربى.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينيات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة"، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وآخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.



حفل زفاف هيا إسماعيل كتكت ابنة الفنانة أمل رزق



حفل زفاف هيا إسماعيل كتكت ابنة الفنانة أمل رزق



حفل زفاف هيا إسماعيل كتكت ابنة الفنانة أمل رزق



حفل زفاف هيا إسماعيل كتكت ابنة الفنانة أمل رزق



حفل زفاف هيا إسماعيل كتكت ابنة الفنانة أمل رزق