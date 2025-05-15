مهرجان العودة السينمائى يُكرّم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد

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كرّم مهرجان العودة السينمائى الدولى خلال حفل افتتاح دورته التاسعة والتي أقيمت بسينما مركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان في عدد من الدول العربية والأوروبية في اليوم نفسه، وتزامناً مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في شهر مايو من كل عام؛ لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى للفلسطينيين، عددا من الفنانين والإعلاميين المصريين والفلسطينين ومنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب وذلك عن فيلمها سيدة المسرح المصري للمخرج اشرف فايق.

كما كرم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان القدير أحمد ماهر، والمخرج الفلسطيني أسامة الخالدي، الصحفي محمد العجلة المستشار الإعلامي لمهرجان العودة السينمائي الدولي، الاستاذة سونيا عباس منسقة المهرجان في مصر، والأستاذة أمال الأغا رئيس إتحاد المرأة الفلسطينية، الاستاذ ناجي الناجي المستشار الإعلامي لسفارة فلسطين فيي مصر، الصحفية مروة السوري عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان العودة السينمائي الدولي، والناقد الفني كمال القاضي، والفنان محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم.

وكان قد حرص على حضور حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين المصريين والفلسطينين منهم الفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير أحمد بدير، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، والناقد الأمير أباظة، ولفيف من الإعلاميين والفنانين.

ويقام حفل الافتتاح بالتعاون بين جمعية الفيلم وصندوق التنمية الثقافية، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، في إطار الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا على حق العودة.



مهرجان العودة السينمائي يكرم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد بافتتاح دورته 9



مهرجان العودة السينمائي يكرم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد بإفتتاح دورته 9