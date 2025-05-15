طرح الإعلان الدعائي لفيلم عائشة لا تسطيع الطيران قبل عرضه في مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 مساءً - خلال الساعات الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمُخرج مراد مصطفى والذي سيتم عرضه ضمن مُسابقة "نظرة ما" بفعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
ويشهد فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" خمسة عروض داخل مسابقة "نظرة ما" بعرضه العالمي الأول بدءًا من يوم 20 مايو بقاعة ديبوسي بحضور فريق عمل الفيلم، وثلاثة عروض أخرى أيام 21 مايو "عرضين" ثم يوم 22 مايو "عرض واحد" بسينما سينيوم، كما سيتم عرض الفيلم مرتين بسوق مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم 15 مايو، والسبت 17 مايو الجاري.
وتظل عائشة عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة معها مقابل حمايتها ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، وخلال أحداث الفيلم تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها ذلك إلى طريق مسدود.
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ويأتي فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك بين مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر، السودان ويُشارك ببطولة الفيلم بوليانا سيمون، مغني الراب المصري زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ويضم فريق عمل الفيلم مونتاج محمد ممدوح، مدير التصوير مصطفى الكاشف، تصميم أزياء نيرة الدهشوري، مهندس صوت مصطفى شعبان، مهندسة ديكور إيمان العلبي ومن إخراج مُراد مصطفى.
يُذكر أن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" قد تلقى عدداً من المنح والدعم من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق المورد الثقافي، مهرجان الجونة السينمائي، أكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.
كما فاز الفيلم بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز الفيلم بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
موعد عرض فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان 2025وكان قد تم الإعلان عن عرض فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن مُسابقة "نظرة ما" بفعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي، ويشهد الفيلم 7 عروض على مدار أيام المهرجان.
ويشهد فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" خمسة عروض داخل مسابقة "نظرة ما" بعرضه العالمي الأول بدءًا من يوم 20 مايو بقاعة ديبوسي بحضور فريق عمل الفيلم، وثلاثة عروض أخرى أيام 21 مايو "عرضين" ثم يوم 22 مايو "عرض واحد" بسينما سينيوم، كما سيتم عرض الفيلم مرتين بسوق مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم 15 مايو، والسبت 17 مايو الجاري.
قصة فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"وتدور أحداث فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" حول شخصية عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، وتعيش داخل أحد أحياء القاهرة، وتشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية.
وتظل عائشة عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة معها مقابل حمايتها ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، وخلال أحداث الفيلم تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها ذلك إلى طريق مسدود.
يُمكنكم قراءة: بالتزامن مع عرضه في مهرجان كان 2025 .. أبرز المعلومات عن الفيلم العراقي سعيد أفندي
ويأتي فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك بين مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر، السودان ويُشارك ببطولة الفيلم بوليانا سيمون، مغني الراب المصري زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ويضم فريق عمل الفيلم مونتاج محمد ممدوح، مدير التصوير مصطفى الكاشف، تصميم أزياء نيرة الدهشوري، مهندس صوت مصطفى شعبان، مهندسة ديكور إيمان العلبي ومن إخراج مُراد مصطفى.
https://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يُذكر أن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" قد تلقى عدداً من المنح والدعم من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق المورد الثقافي، مهرجان الجونة السينمائي، أكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.
كما فاز الفيلم بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز الفيلم بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
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