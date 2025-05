بعد تصدر اسمهما الشائعات: آنا دي أرماس تتحدث لأول مرة عن توم كروز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 مساءً - منذ فترة ليست بطويلة، تحديداً منذ شهر فبراير الماضي، ارتبط اسم آنا دي أرماس بالنجم توم كروز، وتصدرا عناوين الأخبار وأصبحا حديث السوشيال ميديا، بعد العديد من التكهنات بوجود علاقة عاطفية تربطهما، وهو مادفع دي أرماس للحديث عن تلك الأقاويل وحقيقة علاقتها بتوم كروز.

حقيقة وجود علاقة عاطفية بين توم كروز وآنا دي أرماس

https://www.instagram.com/p/DJrL9jQufdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJrL9jQufdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJrL9jQufdA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حلَّت آنا دي أرماس ضيفة على برنامج صباح الخير أمريكا، وفي حديثها عن أعمالها الفنية، وتحديداً أثناء الترويج لفيلمها القادم From the World of John Wick: Ballerina، سُئلت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً عن خططها المستقبلية والشائعات التي تُشير إلى أنها "تعمل مع نجم كبير آخر" و"ممثل حركات خطرة"، وفي إجابتها أكدت أنها وتوم كروز البالغ من العمر 62 عاماً يعملان معاً في بعض المشاريع، حيث قالت: "نحن نعمل بالتأكيد على العديد من المشاريع، ليس مشروعاً واحداً فقط، بل بضعة مشاريع مع دوغ ليمان وكريستوفر ماكواري، وبالطبع توم، وأنا متحمسة جداً".

للمزيد من الأخبار: توم كروز وأنا دي أرماس في رحلة بالطائرة المروحية.. هل ...

شائعات العلاقة العاطفية بين توم كروز وآنا دي أرماس

بدأت الشائعات تلاحق توم كروز وآنا دي أرماس في فبراير الماضي عندما شوهدا يتناولان العشاء مع وكلاء أعمالهما "يناقشان تعاوناً محتملاً في المستقبل" في لندن، ومنذ ذلك الحين، شوهد الثنائي معاً عدة مرات، بما في ذلك في نزهة بلندن بمناسبة يوم ميلاد دي أرماس السابع والثلاثين، وبدا كروز ودي أرماس مستمتعين بالحديث معاً أثناء السير، وحضرا معاً حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين في لندن في 3 مايو.

قد ترغبين في معرفة بن أفليك ينفصل عن حبيبته آنا دي أرماس - الخليج 365

توم كروز يشعل أجواء مهرجان كان السينمائي

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

بأناقة هوليوودية خطفت الأضواء، عاد النجم الأسطورة توم كروز بكامل جاذبيته لـ مهرجان كان السينمائي في ثاني أيامه ليشهد العرض الأول والخاص للجزء الثامن من سلسلة المهمة المستحيلة Mission Impossible والذي جاء تحت عنوان Mission: Impossible – The Final Reckoning. وانضم لـ توم كروز فريق العمل وهم: بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، المخرج كريستوفر ماكوايري، تراميل تيلمان، إيساي موراليس، وسايمون بيغ.

وكان أيضاً من المميز في رد كاربت اليوم، الأداء الحي لموسيقى المهمة المستحيلة الشهيرة التي لم تفارق الفيلم في أي جزءٍ له، وذلك من أمام قصر المهرجانات، أما عند وصول طاقم الفيلم للسجادة الحمراء، فقد استعانت إدارة المهرجان بأوركسترا عازفين اصطفوا على درجات السلم المؤدي لقاعة العرض أمام قصر المهرجانات، بآلاتهم الموسيقية، لأداء موسيقى Mission Impossible بأداءٍ مبهر هتف له جميع الحضور.

وكان من بين حضور رد كاربت فيلم Mission Impossible النجمة نسرين طافش، يسرا، زوي سالدانا، آندي ماكدويل، كيم غو- يون، هالي بيري، إيفا لونغوريا، هيدي كلوم، ليتيتيا كي، ديميتري رسَّام، وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

يُذكر أن مشاركة توم كروز في المهرجان هي الثالثة له؛ فقد حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away"، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان، وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

إليكِ هذا الخبر: Mission Impossible.. رحلة نجاح سينمائي امتدت لسنوات

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».