حسين فهمي يتحدث من مهرجان كان عن منافسة مهرجان القاهرة مع الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 مساءً - تحدث الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن السينما والأفلام والصناعة والمهرجانات السينمائية، خلال الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان "مصر دولة النجاحات الساحقة في العالم العربي"، والتي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي

ومن أبرز حضور الجلسة الحوارية: الفنانة يسرا، رائد الأعمال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، والمنتج علاء كركوتي بالإضافة إلى المخرج مراد مصطفى الذي يعرض فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج "نظرة ما" بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.

شغف حسين فهمي بالسينما والأفلام

وأكد حسين فهمي في بداية كلامه على حبه للأفلام والسينما ولذلك عندما أصبح رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي، كان شعوفاً أن يكون متواجداً في ولايته الثانية قائلاً:"لدي شغف بالأفلام، وبالسينما، لدي شغف بهذا العالم الذي هو حلم، إنه مليء بالأحلام ويمكن تحقيق هذه الأحلام في وقت واحد، لطالما كان هذا هدفي وطموحي".



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وأشار حسين فهمي إلى أن السينما تحقق تقدماً كبيراً وأصبحت تخرج من الصندوق وكشف عن كواليس أحدث أفلامه الملحد قائلاً:"لقد صنعت فيلماً بعنوان الملحد، وهو قصة يصعب جدًا نقلها في العالم العربي".

وتابع حسين فهمي:"فيلم الملحد يجعلنا نخرج من الصندوق، ونتقدم بالفعل إلى الأمام ومواكبة العصر، ومواكبة جيل الشباب الذي انعزل نوعاً ما عن الأفلام، والآن يواكبون وسائل التواصل الاجتماعي، ويحملون هواتفهم معهم، لذا علينا أن نواجه ذلك وهذا ما أفعله بالفعل".

المنافسة بين مهرجان القاهرة ومهرجان الجونة

وتطرق حسين فهمي للمنافسة بين مهرجاني القاهرة والجونة السينمائي وايمانه بها حيث يراها تعززك وتجعلك أفضل، وأنه بدون منافسة لن يكون لك قيمة موضحاً:"نحن نتنافس وهذا أمر رائع، لدينا مهرجان سينمائي جميل يُسمى مهرجان الجونة السينمائي، نتنافس معه، ولكن في نفس الوقت نتعاون، وذلك جيد، ولكن أحب أن أقول إنني عندما أذهب إلى مهرجان الجونة، أشعر أن مهرجان القاهرة السينمائي يجب أن يكون شابًا".



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وأوضح حسين فهمي أنه يقصد هنا السن وكذلك سنوات المهرجان قائلاً:"نحن كبار في السن. القاهرة في السادسة والأربعين من العمر، لكننا ما زلنا شبابًا في القلب، عندما أذهب إلى الجونة، أشعر بشبابهم ونحن شباب مثلهم، لذلك هذا ما يعطيه حقًا. لذلك كلما كانت هناك منافسة، فهذا أمر رائع في المنطقة، إنه أمر رائع. أنا أحبه ونحن نحاول نواجه ذلك".

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