نادين نسيب نجيم تتسلّم جائزة القيادة النسائية في فرنسا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 مساءً - أضافت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نجاحا جديدا إلى مسيرتها اللامعة بعد أن تم تكريمها بجائزة القيادة النسائية خلال حفل Listen to Her Parole الذي أقيم على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 78.

التكريم جاء تقديرا لإنجازاتها الفنية والإنسانية، ولتأثيرها الكبير في تمكين المرأة العربية على الساحة العالمية.

نادين نجيم التي تألقت بأناقة استثنائية على السجادة الحمراء، ارتدت فستانا أسود لامعا من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، في إطلالة ساحرة ومبهرة.

ونسقت إطلالتها مع مجوهرات مميزة بالأسود والفضي، مما أضاف لمسة من الفخامة على طلتها، التي جذبت الأنظار بشكل كبير. إطلالتها المبهرة كانت تعبيرا عن شخصية فنية راقية وعالمية، تليق بمكانتها كأيقونة للأناقة والجمال.

نادين نجيم تتسلم جائزة القيادة النسائية - الصورة من حسابها على انستغرام

تقدير عالمي لمسيرة فنية متميزة

هذا التكريم لم يكن فقط تكريما لشخص نادين نجيم الفنانة، بل أيضا لمساهمتها الكبيرة في تمكين المرأة. حيث عبرت نادين عن سعادتها البالغة بتسلم جائزة القيادة النسائية، التي قدمتها لها معتبرة إياها دافعا للاستمرار في مسيرتها.

وتحدثت نادين في تصريح لها خلال الحفل: أنا فخورة أن أكون جزءا من هذا الحدث المميز. هذا التكريم مسؤولية جديدة، وأنا أكرس هذا الجائزة لكل امرأة حولت شغفها إلى تأثير حقيقي في مجتمعها.

نادين نجيم: القيادة الحقيقية تكمن في الأصالة والإلهام

في كلمتها بعد تسلم الجائزة، أكدت نادين نجيم أن القيادة الحقيقية لا تتمثل فقط في الضوء الذي يسلط على الشخص، بل في كيفية استخدام ذلك الضوء من أجل رفع الآخرين ومساندتهم في رحلتهم الخاصة. وأضافت: القيادة هي استخدام صوتك ورؤيتك لإلهام الآخرين، وأنا ممتنة لأنني استطعت أن أروي قصصا تعكس القوة والصلابة في شخصيات النساء.

وتابعت نادين نجيم: هذه الجائزة ليست لي فقط، بل هي لكل امرأة تحدت الظروف وأخذت على عاتقها مهمة إحداث تغيير في مجتمعها. أهدي هذه الجائزة لكل امرأة تتحول شغفها إلى تأثير حقيقي، وأشاركها مع كل النساء اللاتي سبقنني، وتلك التي تمشي بجانبي، وكذلك الجيل القادم الذي بدأ بالفعل في إعادة كتابة القواعد.

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