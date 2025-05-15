أمينة خليل تتحدث لـ الخليج 365 عن تكريمها في مهرجان كان وتتغزل بـ يسرا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" الفنانة أمينة خليل على هامش حضورها فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وقبل تكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في احتفالية "المرأة في السينما"، الخاصة بتكريم المواهب الرائدة من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، والتي تقام على هامش المهرجان اليوم الخميس 15 مايو.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

وتحدثت أمينة خليل خلال لقائها الخاص مع "الخليج 365" عن تكريمها هذا العام ورد فعلها بعد معرفة الأمر قائلة:"كنت فخورة جداً جداً لما وصلتني الأخبار بأني سيتم تكريمي هنا، هذا العام، وأنا أحب جداً مهرجان البجر الأحمر السينمائي، وأدعمه منذ الدورة الأولى، وكنت بلجنة التحكيم في إحدى الدورات، كما أنني أحب دائماً حضور حفل "المرأة في السينما" لأنه معبّر جداً عن ستات السينما".

أمينة خليل تشيد بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي واحتفالية المرأة في السينما

وتابعت أمينة خليل أن نساء السينما يحببن ويدعمن بعضهن موضحة:"شيء جيد أن تكون هناك مؤسسة مثل البحر الأحمر السينمائي، سمحت أن تجتمع السيدات من حول العالم ويكون بينهن لغة حوار مفتوح دائماً ما بين سيدات من مختلف الثقافات المتنوعة ونوعية أفلام مختلفة، وذلك مهم جداً أن يكون هناك مؤسسة تقدم لنا مساحة ان نعمل، أنا مبسوطة جداً لكل الستات اللواتي يكرَّمن معي هذا العام".



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وكشفت أمينة خليل أنه عندما يذكر أمامها جملة "النساء في السينما" تشعر بأن المشوار السينمائي الذي تأسس منذ سنوات طويلة من سيدات السينما المصرية وأفلام الأبيض والأسود يوحي بالفخر موضحة:"حاسة ان أي ست عملت فيلم أو حطت مجهود في عالم السينما، فهي بالتأكيد سهّلت لنا كجيل حالي الطريق أن نصل لما نحن فيه حالياً".

أمينة خليل: يسرا بالنسبة لي تمثل السينما المصرية

وأشارت أمينة خليل أنه عندما نتحدث عن "النساء في السينما" لابد من ذكر الفنانة يسرا قائلة:"أكيد لو هنتكلم على المستوى الشخص، أنا يسرا بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، فهي "الايدول بتاعتي"، هي تمثل السينما المصرية بجد من كل حاجة، سواء جمالها وطريقتها وإنسانيتها وأفلامها قبل كل شيء، ومن أعمالها الفنية اللي بالنسبية لي كبرت أشاهدها، وكنت أقول أني نفسي التقي يسرا".

واستكملت أمينة خليل:"سعيدة أن جاتلي الفرصة في أول الكارير بتاعي اني أشتغل مع يسرا في مسلسلات، فهي بالنسبة لي ممثلة بجد، وعلى قدر ما لها تاريخ طويل في السينما والدراما وما قدمته من أفلام مؤثرة، إلا أن أهم شيء فيها أنها مازالت كما هي من طيبة قلبها وأنها لم يتملّك الغرور منها وعندما تتحدث معها تشعر وكأنك تعرفها منذ 100 سنة.



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يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا، وتم اختيار فيلم "PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الإفتتاح والذي يعد التجربة الأولى لها بالأفلام الروائية الطويلة كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظ به أي مخرج آخر من قبل.

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