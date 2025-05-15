ياسمين رئيس تنضم إلى يسرا في "الست لما".. والتصوير في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم فيلم "الست لما" انضمام الفنانة المصرية ياسمين رئيس إلى بطولة العمل ، إلى جانب الممثلة يسرا، استعدادًا لانطلاق التصوير بعد عيد الأضحى، ويشارك في الفيلم كل من الممثل ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور ودنيا سامي، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.



تدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت، وكانت ياسمين رئيس قد شاركت العام الماضي بفيلمين: "الفستان الأبيض" الذي عُرض في تشرين الثاني ، و"الهنا اللي أنا فيه" في كانون الأول، لتواصل نشاطها السينمائي بقوة في 2025 من خلال هذا التعاون الجديد مع يسرا.