بعد نصف قرن من الغموض.. الحقيقة تظهر حول زواج عبدالحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أنها ستكشف مساء غدٍ الجمعة 16 أيار/ مايو 2025 عن مفاجأة كبرى تتعلّق بشائعة زواجه من فنانة مشهورة، و ذكرت الصفحة الرسمية للعائلة أن مستندًا أصليًا سيتم نشره في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، سيفنّد الروايات المتداولة ويؤكد أن العندليب لم يرتبط رسميًا بأي فنانة، في سياق آخر، نفى أحمد عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل "سواح" بالمتحف الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية **كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، علمه بأي قضية مرفوعة من أسرة عبدالحليم حافظ ضدهم، مؤكدًا أن شركته حصلت على كافة التراخيص الرسمية.

ولفت إلى أن أحد ورثة العندليب طلب مبلغًا ماليًا، وقد تم التفاوض مع حفيده، لكن العرض الذي تجاوز 100 ألف جنيه رُفض. وأكد عبيد أن الحفل قانوني وبرعاية وزارة الثقافة، كما كشف عن تحضير لحفل بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم.