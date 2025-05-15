نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "ورانا إيه" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء اليوم أغنيتها الجديدة عبر طريقة الفيديو كليب "ورانا إيه" ، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، وتحمل الطابع الحيوي المعتاد لأعمال نانسي، وحرصت نانسي عجرم على الترويج للأغنية عبر حساباتها، ناشرة صورة من الكليب ، معلقة: "الليلة دي جامدة جامدة.

. ورانا إيه".

وتقول كلمات الأغنية :

​​​"ورانا ايه

و إيه يعني ورانا

حيكون إيه

خلونا نفصل

إيه اللي هيحصل؟

و فيها إيه؟

نتجنن و نطير فوق

هاي هاي

يلا نطير

اللّيله دي هوبا هوبا

ما تيجوا هنا

يلا حبه

نديها بقا رقصه سامبا

ورانا ايه؟

ورانا ايه؟

اللّيله دي جامدة جامدة

و عيني علينا باردة

و بوسة معاها وردة

ورانا ايه؟

قلتوا ايه؟

يا طعمين

طعامة مافيش منها

وداخلين في قلبي و قاعدين متربعين

تروحوا فين؟

خليكوا هنا

وما فيش باي باي باي

فيها لنص الليل

اللّيله دي هوبا هوبا

ما تيجوا هنا

يلا حبه

نديها بقا رقصه سامبا

ورانا ايه؟

ورانا ايه؟

اللّيله دي جامدة جامدة

و عيني علينا باردة

و بوسة معاها وردة

ورانا ايه؟

قولتوا ايه؟

