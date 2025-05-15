راغب علامة يستقبل الصيف بـ”ترقيص”.. دعوة إلى الفرح والرقص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار، طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ترقيص”، في عمل ضخم يتميّز بإنتاج راقٍ ومعايير عالمية، ينقل من خلاله المستمعين إلى أجواء الصيف المليئة بالحيوية والرقص والبهجة.

الأغنية الجديدة تنتمي إلى الطابع الإيقاعي الصيفي المبهج، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، ألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج اللبناني زياد خوري، في عدة دول حول العالم، ما منح العمل روحًا عالمية جامعة تعكس رسالة راغب في توحيد الناس عبر الموسيقى.

ويظهر راغب في الكليب بلقطات لافتة على شاطئ بيروت، ضمن أجواء صيفية ساحرة، إلى جانب مشاهد متنوعة لأشخاص يرقصون من مختلف الأعراق والثقافات، في نيويورك، لندن، باريس، إفريقيا، وشرق آسيا، ما يعكس الرسالة الإنسانية التي أراد نقلها، وهي أن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي توحّد العالم دون استثناء.

ويقول مطلع الأغنية:

“شغّل يلاّ ودقّ الطبلة وحلّي اليوم ده معانا

اصحى وجمّعلي الكلّ الليلة دي فلّ افرحوا ويانا

ترقيص ترقيص ترقيص عايزين نفرح ونعيش

مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن ما فيش”

بهذا العمل، يوجّه راغب علامة دعوة عالمية للفرح والانطلاق، ويجسّد رؤيته في نشر الطاقة الإيجابية عبر الفن، مؤكّداً من جديد مكانته كأيقونة موسيقية قادرة على جمع الشعوب حول موسيقاه المبهجة والملهمة.