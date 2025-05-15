الفنانة ميمي جمال تدافع عن دينا الشربيني بعد تصدرها الترند

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات للفنانة القديرة ميمي جمال التي دافعت فيها عن دينا ونفت صحة الشائعات التي طالتها.

وأكدت ميمي جمال أنها تحدثت شخصيًا مع دينا الشربيني خلال كواليس تصوير مسلسل "كامل العدد"، وقالت: "دينا مظلومة تمامًا في هذا الموضوع، وعندما استفسرت منها، نفت كل ما تردد وأكدت أن هناك من يتعمد إطلاق الشائعات كلما ظهرت برفقة أي شخص، وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة".

وفي سياق فني، تواصل دينا الشربيني استعداداتها لطرح فيلمها الجديد "درويش"، المقرر عرضه في دور السينما يوم 16 يوليو المقبل، ويشاركها البطولة النجم عمرو يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين منهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول شخصية "درويش"، وهو محتال كاريزمي يدخل في سلسلة من المغامرات والتحديات، تتنوع بين الخطر، الخداع، والحب، ضمن حبكة درامية مشوقة تقوده نحو البطولة بأسلوب غير تقليدي.



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