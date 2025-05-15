الفنانة أمينة خليل ترد على اخبار ارتباطها بالمصور أحمد زعتر

علقت الفنانة أمينة خليل على اخبار ارتباطها بالمصور أحمد زعتر والتي انتشرت مؤخرا خاصة بعد انتشار فيديو لهما على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي.

وأوضحت أمينة قائلة :«أنا دايما ببقى حريصة أني اخلي حياتي الشخصية تبقى خصوصية » مضيفة:«انا اخترت ابقى ممثلة وروحت للشهرة بنفسي ولكن في ناس تانية مختارتش ده ومينفعش ادفعهم تمن اختيارهم ليا أنا إن أنا في حياتهم».

وتابعت خلال لقائها مع «سينماتك» قائلة :« أنا بحترم ده ومبحبش اتكلم عن الحاجات دي في الإعلام ولكن طبيعي الناس بيبقى عندها فضول إنها تعرف بس انا همشي بالمبدأ اللي انا ماشية عليه لما احب اتكلم واشارك الإعلام هسعدكوا معايا وافرحكم .. الصبر بس».

يذكر أن الفنانة أمينة خليل قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل «لام شمسية» من بطولة أحمد صلاح السعدني ويسرا اللوزي ومحمد شاهين والطفل علي البيلي من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه.



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