نور عمرو دياب تتصدّر الـ"ترند" برقص الباتشاتا مع شريكها

تصدّرت نور ابنة النجم المصري عمرو دياب "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي، بفيديو راقص خلال أدائها مع شاب رقصة الباتشاتا.وتألقت نور عمرو دياب مع شريكها في أكاديمية الرقص ياسين رشدي، في إحدى "ليالي الرقص" في أحد ملاهي منطقة الجيزة، حيث رقصت باحترافية لفتت الأنظار.

والباتشاتا هي رقصة ثنائية اجتماعية مع قيادة ومتابعة يمكن القيام بها في وضع مفتوح أو شبه مغلق أو مغلق. تتضمن الخطوة الأساسية حركة من ثمانية أرقام متتابعة، مع العديد من الاختلافات والأنماط التي يمكن إضافتها. في الخطوتين 4 و8، تتضمن الباتشاتا فحصاً مبالَغاً فيه للورك يمنحها مظهراً مميزاً ويميزها عن رقصة بوليرو الإسبانية. ويمكن أن يشتمل تسلسل الرقص الأساسي على الانعطاف وحركة اليد من رقصات القاعة الأخرى مثل رقصة السالسا أو رقصة التشاتشا.

يُذكر أن نور هي الابنة الكبرى لعمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة المصرية شيرين رضا، قبل أن ينفصلا. وتزوّج "الهضبة" لاحقاً بسيدة الأعمال السعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأماً هما عبد الله وكينزي، وآخر بناته هي جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.