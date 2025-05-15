الفنان أشرف عبد الباقي يعلّق بطرافة على زلزال مصر

نشر الفنان أشرف عبد الباقي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له علّق من خلالها على تعرض مصر لزلزال شعر به العديد من السكان مشيرًا الى أنه لم يشعر به.

وكتب أشرف على الصورة تعليقاً طريفاً مازح به الجمهور قائلاً: "وانا عامل نفسي حسيت بالزلزال علشان أواكب التريند".

وكان عدد كبير من النجوم قد حرصوا على التعليق على زلزال مصر أبرزهم الفنان محمد رمضان الذي نشر صورة له عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام" وعلق قائلا: "مافيش زلزال بيحس بزلزال" في إشارة منه لشخصيته في مسلسل "زلزال".

كما علق الفنان محمد هنيدي على الزلزال موجهًا رسالة الى الساخرين منه قائلًا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "في أوقات زي دي ولما تشوف كل حاجة بتتهز حواليك وتيجي كمية أفكار في دماغك مرعبة وتعدي العشرين ثانية كأنها قرن بالنسبالك" مضيفا: "ربنا يسترها ويحفظك ويحفظ أهلك وأحبابك".

تابع: "بعدها هتعرف نعمة ربنا عليك وعلينا إن ربنا نجدنا من كوارث ممكن تسوي الأرض باللي فيها"، ورد على كل من سخر من وقوع الزلزال قائلاً: "متعدش تهزر وتسخر من آيات ربنا واحمد ربنا على اللي أنت فيه".

واختتم حديثه بدعاء قائلاً: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي كان قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحة"، والذي تم عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025 من بطولة مي عز الدين وآسر ياسين ودياب وعايدة رياض ومحمود عزب من إخراج تامر محسن.



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