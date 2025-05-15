محمد رمضان ينشر مكالمة مؤثّرة مع والدته

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه بلحظة إنسانية مؤثرة، حيث شارك مكالمة فيديو جمعته بوالدته، عبّر خلالها عن امتنانه الكبير لها، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يتحدث مع والدته عبر كاميرا الهاتف ويقول: "ألو ماما، إيه الأخبار؟ وحشتيني أوي... أكتر حد بكلّمه واتساب فيديو أمي الملكة. أنا قبل كل حفلة وقبل أي مناسبة، لازم أكلّمها. كفاية إنها أول واحدة آمنت بموهبتي، وصدّقتني وقت ما الناس كانت بتسخر من طموحي". واختتم رمضان حديثه بالقول: "إنتِ كل حياتي... المكالمة المفضّلة لدي".



وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعي محمد رمضان الذين أبدوا إعجابهم بالعلاقة المميزة بينه ووالدته، وعبّر آخرون عن تقديرهم لرمضان، مشيرين الى أن ظهوره الإنساني بهذا الشكل يزيد من احترامهم له.

وكان رمضان قد طرح أمس الأربعاء 14 أيار (مايو)، أغنيته الجديدة بعنوان "البابا راجع"، وذلك عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" وكل المنصّات الموسيقية، وأعلن عنها عبر "فيسبوك" قائلاً: "زلزال دلوقتي أشد من زلزال إمبارح".

"البابا راجع" هي ثالث أغاني رمضان خلال الشهر الجاري، بعد "رامادونا" التي حققت 2.4 مليون مشاهدة في 13 يوماً، و"سهران ع النيل" التي تجاوزت 1.1 مليون مشاهدة خلال 6 أيام فقط.

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