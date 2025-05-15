نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها ومجوهراتها بروب الاستحمام

استعرضت النجمة نادين نسيب نجيم تحضيراتها التي سبقت ظهورها على السجادة الحمراء كعروس عام 2015، بفستان أبيض ساحر يناسب مهرجان "كان السينمائي" بدورته الـ 78.

واستعرضت النجمة اللبنانية من خلال الصور جمالها بمكياج خفيف يرتكز على الألوان الترابية اللامعة مع هايلايتر بارز واحمر شفاه وردي نيود خفيف، من مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وأضافت رموشاً اصطناعية كثيفة منحتها جمالية خاصة.

وظهرت نادين في الصور التي شاركتها مع متابعيها على تطبيق انستغرام بروب الاستحمام واستعرضت من خلاله مجوهراتها الماسية الفخمة التي اختارتها من مجموعة Marli المبهرة التي تليق بفستانها الأنيق، وجاءت عبارة عن قلادة متدلية بتصميم ناعم مع خاتم ضخم وأسوارة رقيقة ارتدتهما فوق القفازات الطويلة التي تلائم اطلالتها الجميلة.

ومشت الممثلة اللبنانية على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة من توقيع Tamra Ralph، جمعت بين الرقة والرقي. الفستان الأبيض جاء بتصميم طويل بدون أكمام، ينساب على الجسد بخفّة تبرز أنوثتها. التفاصيل الدقيقة على شكل وردة عند الخصر أضفت طابعاً زخرفياً راقياً، بينما منح الذيل الطويل لمسة درامية آسرة.

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