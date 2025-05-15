الفنان أحمد السقا يردّ على رسالة نجله بكلمات مؤثّرة

أعاد الفنان أحمد السقا وعبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" نشر صورة كان قد نشرها نجله ياسين ووجّه إليه من خلالها رسالة امتنان، قائلاً: "أبي سيبقى دوماً أفضل رجل في العالم"، وردّ السقا على رسالة ابنه بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "وأنا ابني أبو الرجولة ومفيش منه في الدنيا".

أحمد السقا طلب وقف تصوير ما تبقّى من مشاهده في فيلم "أحمد وأحمد" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بسبب تعرّضه لإصابة بليغة في القدم، أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن في الفيلم، واضطراره لمغادرة القاهرة الى أوروبا لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أنه لم يتبقَّ للسقا سوى مشاهد قليلة جداً للانتهاء من تصوير الفيلم والمقرر عرضه في موسم الصيف المقبل.

وكان المخرج أحمد نادر جلال قد بدأ في مونتاج فيلم "أحمد وأحمد"، في انتظار عودة السقا والانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية.

ويؤدي أحمد السقا خلال أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، شخصية خال أحمد فهمي، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، بحيث يفقد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل.

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