الفنان تامر حسني يمازح المطرب السوري الشامي قبل حفلهما في مصر

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه مع المطرب السوري الشامي، وهما يصغيان لتعليمات مخرج حفلهما المرتقب في مصر.

وظهر تامر في المقطع المصوّر وهو يمازح الشامي، بعد أن اصطدم أحد الأشخاص بالأخير، ليقول له: "في إيه يا عم، ما تحاسب يا اسطى"، ليعلّق تامر حسني على الموقف ضاحكاً وهو يقول: "يا اسطى يا شامي، وصلت لـ يا اسطى، حييجي مصر دلوقتي حالاً، يلا".

وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "بعد ياسطى دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الشوام الغالي".

وأثار الفيديو حماسة جمهورَي الفنانَين بحيث تفاعلوا عبر "إنستغرام" قائلين: "عرّاب الجيل ونجم الجيل"، "يقبرني السوري والمصري لما يجتمعوا سوا"، و"اسطورتين بمكان واحد".

من ناحية أخرى، يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بعنوان "Jukebox"، في 23 أيار (مايو) الحالي داخل أحد مولات التجمع الخامس، وستكون هذه الحفلة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تُبنى بالكامل على تصويت الجمهور، إذ قرر النجم المصري منح جمهوره زمام المبادرة لاختيار قائمة الأغاني التي سيؤديها خلال الحفل.

من جانبه، أطلق الفنان الشامي أخيراً أغنيته الجديدة "جيناك"، التي كتبها ولحّنها بنفسه، بتوزيع موسيقي لإليان دبس، وتصوير تحت إدارة المخرج جاد رحمة في لبنان، مؤكداً أن الأغنية تشكّل نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :