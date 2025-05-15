الفنان ماجد المصري يفجر مفاجأة عن حالته الصحية

فجّر الفنان ماجد المصري مفاجأة عن حالته الصحية، وذلك خلال ندوة نُظّمت لتكريمه في جامعة بني سويف، حيث أكد أنه خضع أخيراً لعملية جراحية، وأنه رغم ذلك أصر على حضور الحفل، تقديراً للطلبة وجمهوره في جامعة بني سويف، معبّراً عن سعادته للتواجد بينهم.

وقال المصري: "استقبالكم ليا هزّني لأنكم مش مجبرين على ده، ولما بلّغوني إن الطلبة مصمّمين على حضوري جيت"، وأضاف مازحاً: "أنا دلوقتي عامل عملية وممكن تحوّلولي فلوس على إنستا باي عادي".

كما تحدث ماجد المصري عن جامعة بني سويف، قائلاً: "عرفت معلومات خطيرة عن جامعة بني سويف، عندهم أهم الأقسام على مستوى الجمهورية، كمان هما رقم 1 في كرة القدم، دا شيء مُشرّف، وواضح إن في عطاء ووعي من الدكاترة".

يُذكر أن ماجد المصري تعاقد أخيراً على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، وهو بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ومن تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

كما تعاقد على بطولة فيلم "الست لما"، مع يسرا، وهو من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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