الفنانة السورية كندة علوش توّجه رسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها

نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالنجمة أصالة وجّهت إليها من خلالها رسالة خاصة، تهنّئها فيها بيوم ميلادها، الذي يوافق اليوم (الخميس) 15 أيار (مايو)، وتتمنى لها الصحة والسلامة بعد إعلان شام مرور والدتها أصالة بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت كندة في رسالتها لأصالة: "حبيبتي... ورفيقتي وأختي ونجمتي اللي بشوف حالي فيها... كل سنة وأنت سالمة وسعيدة وناجحة وبالك مرتاح".

وأضافت: "كل ما بفكّر فيكي بدعيلك من قلبي الله يسعد قلبك ويريّح بالك على قد ما بتسعدي الناس اللي حواليكي".

وتابعت كندة رسالتها قائلةً: "حبيبتي الله يديم عليكي موهبتك العظيمة واجتهادك الأعظم ونجاحك الكبير ومحبّة الناس اللي ما بتقدَّر بثمن، الله يخلّيكي لعيلتك ويخلّيلك ياهن... بحبك كتير وممتنة لوجودك بحياتي... كل سنة وأنت أحلى صولا".

وكانت كندة علوش قد حلّت ضيفةً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث كشفت من خلاله عن كواليس رحلتها مع الإصابة بالسرطان حتى العلاج.

وقالت كندة: "الكيماوي وقع شعري واشتريت باروكة ولكني لم أستخدمها، ومشيت من غيرها، والوجع الحقيقي كان لما أمي تعبت بنفس المرض، لكن ربّنا ادّاني سلام نفسي كبير ومرّيت بالتجربة من غير تروما، وحالياً أصبحت أقوى".

وكشفت تفاصيل تجربتها مع مرض السرطان، فأكدت أن الحياة مليئة بالضغوط والتلوّث وسوء التغذية، وكلها عوامل تؤثّر سلباً في الصحة، مضيفةً: "لازم نسبق المرض بالوعي والفحص الدوري".

ووجّهت كندة علوش رسالة توعية الى السيدات والفتيات، خاصة اللواتي في سنّ الثلاثين، بأهمية المتابعة الطبية والكشف المبكر، قائلةً: "الموضوع بسيط ومش بياخد وقت ولا تكلفة، لكنه مهم جداً وبيفرق".

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