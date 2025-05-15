أمينة خليل تثير الجدل مجدّداً بقصة حبّ تجمعها بمصوّر

رغم نفي الفنانة أمينة خليل الأخبار التي تم تداولها عن وجود قصة حبّ بينها وبين مصوّر واستعدادهما للزواج قريباً، إلا أنها أثارت الجدل مرة أخرى حول هذا الأمر بعد ظهورها في "مهرجان كان السينمائي" بصحبة المصوّر أحمد زعتر.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً عدة لأمينة خليل، أثناء تواجدها في "مهرجان كان السينمائي" في دورته الـ78 برفقة المصوّر أحمد زعتر، الأمر الذي أثار التساؤلات بين الجمهور حول وجود علاقة بينهما.

وكانت أمينة خليل قد نفت كل ما أُثير عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد المصوّرين، مؤكدةً أن مَن نشر تلك الأخبار يسعى للترند فقط، وأنها إذا أرادت الكشف عن أمر كهذا فإنها ستعلنه بنفسها.

من ناحية أخرى، عبّرت أمينة خليل عن سعادتها بوجودها في "مهرجان كان السينمائي الدولي" هذا العام، وذلك بعد إعلان تكريمها من مؤسسة Women in Cinema بالتعاون مع "مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وقالت أمينة خليل في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في "كان": "أنا فخورة جداً بوجودي في مهرجان "كان" السنة دي، وتحديداً بسبب التكريم من مؤسّسة Women in Cinema بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر... حاسة إن شغلي ومجهودي ومشواري الفني متقدِّر ومتشاف، وده شرف كبير ليا إني أكون هنا".

وأشادت أمينة خليل بدور مؤسّسة Women in Cinema، مؤكدةً أنها مؤسّسة مهمة تحتفي بتاريخ المرأة في السينما، وتكريمها ضمن فعالياتها هو أمر يُفرحها.

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