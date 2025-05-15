القاهرة - الخليج 365
رغم نفي الفنانة أمينة خليل الأخبار التي تم تداولها عن وجود قصة حبّ بينها وبين مصوّر واستعدادهما للزواج قريباً، إلا أنها أثارت الجدل مرة أخرى حول هذا الأمر بعد ظهورها في "مهرجان كان السينمائي" بصحبة المصوّر أحمد زعتر.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً عدة لأمينة خليل، أثناء تواجدها في "مهرجان كان السينمائي" في دورته الـ78 برفقة المصوّر أحمد زعتر، الأمر الذي أثار التساؤلات بين الجمهور حول وجود علاقة بينهما.
وكانت أمينة خليل قد نفت كل ما أُثير عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد المصوّرين، مؤكدةً أن مَن نشر تلك الأخبار يسعى للترند فقط، وأنها إذا أرادت الكشف عن أمر كهذا فإنها ستعلنه بنفسها.
من ناحية أخرى، عبّرت أمينة خليل عن سعادتها بوجودها في "مهرجان كان السينمائي الدولي" هذا العام، وذلك بعد إعلان تكريمها من مؤسسة Women in Cinema بالتعاون مع "مهرجان البحر الأحمر السينمائي".
وقالت أمينة خليل في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في "كان": "أنا فخورة جداً بوجودي في مهرجان "كان" السنة دي، وتحديداً بسبب التكريم من مؤسّسة Women in Cinema بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر... حاسة إن شغلي ومجهودي ومشواري الفني متقدِّر ومتشاف، وده شرف كبير ليا إني أكون هنا".
وأشادت أمينة خليل بدور مؤسّسة Women in Cinema، مؤكدةً أنها مؤسّسة مهمة تحتفي بتاريخ المرأة في السينما، وتكريمها ضمن فعالياتها هو أمر يُفرحها.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل تثير الجدل مجدّداً بقصة حبّ تجمعها بمصوّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.