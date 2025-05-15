شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الفلسطينى: بلدنا مازالت تنتظر العودة بصوت فنانينها ومبدعيها والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، خلال فيديو مسجل له بحفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائى الدولى: "الشعب الفلسطيني مازال متمسكاً بحقه وتاريخه، منذ اللحظة الأولى، ومهرجان العودة السينمائى يعد مساحة حرة ومفتوحة له يواجه بها الظلم، 77 عاماً مروا على نكبتنا الكبرى والشعب الفلسطيني مازال متمسك بحقه، فهو لا يسقط بالتقادم، ونحن في وزارة الثقافة الفلسطينية سعداء بهذه المبادرة ونفتخر بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية".

وتابع وزير الثقافة الفلسطينى:"فاليوم ترتكب الجرائم أمام العالم، وهنا تزداد أهمية المهرجان، فإننا في وزارة الثقافة الفلسطينية نعتبر هذا المهرجان جزء من دعم القضية الفلسطينية واسمحوا لي ان أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة،

فلسطين لا تزال في إنتظار العودة بصوت فنانينها وحبر مبدعيها، عشتم وعاشت فلسطين.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد فقرة غنائية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، وتكريم نخبة من الفنانين الفلسطينيين والمصريين على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والمخرج علي بدرخان، وأحمد ماهر، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان وآخرين، والذين ساهموا من خلال أعمالهم الفنية والثقافية في دعم القضية الفلسطينية.

ويشهد المهرجان عرض فيلم "سيدة المسرح العربي"من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق، والفيلم بطولة سميحة أيوب وأيمن الشيوي ومازن نادر محمد وسارة الشرقاوي ومحمد يوسف المنصور وحنين وهدير طلعت، وعدد من طلبة وطالبات ورش التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

فيلم "سيدة المسرح العربي" مدير تصويره ذكي عارف، مهندس الصوت علمي عبد الستار، موسيقي تصويرية محمود طلعت ، استايلست علا علي ، ميكساج أحمد جابر، مونتاج وتصحيح الوان معتز الكاتب، والمنتج الفني سعيد أبو زيد .