شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة المصرية على دعم صناعة السينما وجذب الاستثمارات الأجنبية، شاركت لجنة مصر للأفلام رسميًا في سوق مهرجان كان السينمائى الدولى، خلال الفترة من 13 إلى 21 مايو 2025 بمدينة كان الفرنسية، بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت هذه المشاركة عودة مشرفة لمصر بعد غياب طويل، حيث تم رفع العلم المصري داخل القرية الدولية بجناح وطني موحّد يعكس ثقل الصناعة السينمائية المصرية وقدراتها التنافسية على الصعيد الدولي.

جاءت مشاركة لجنة مصر للأفلام كجزء من رؤيتها لترويج مصر كمركز إقليمي ودولي لتصوير الأفلام، وكمزود رائد للخدمات الإنتاجية المتكاملة. وقد نظمت اللجنة ضمن فعاليات الجناح المصري عددًا من الندوات المتخصصة، كان أبرزها ندوة بعنوان “التصوير في مصر”، أدارها المنتجة مريان خوري، وشارك فيها:

• أحمد سامي بدوي – رئيس لجنة مصر للأفلام

• Philippa Naughten – منتجة تنفيذية لفيلم Fountain of Youth

• أمين المصري – منتج تنفيذي، شريك بشركة ASAP Productions

• تامر مرتضى – منتج منفذ، رئيس مجلس إدارة شركة Aroma Studios

• XAVIER DOLLÉANS– مدير تصوير سينمائي دولي

سلّطت الندوة الضوء على التجارب الناجحة للأفلام الأجنبية التي تم تصويرها في مصر، ومن أبرزها فيلم Fountain of Youth الذي تم تصويره في مارس 2024 بمنطقة أهرامات الجيزة، بمشاركة جهات حكومية مختلفة، وبقيادة لجنة مصر للأفلام.والفيلم الامريكى التحقيق مع الرئيس والذى تم تصويره وعمل خدمات ما بعد الانتاج بمصر

وأكد المتحدثون خلال الجلسة الدور المحوري الذي تلعبه لجنة مصر للأفلام في تسهيل الإجراءات أمام شركات الإنتاج العالمية، من خلال:

• استخراج تصاريح التصوير

• التنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية

• تسهيل دخول وخروج المعدات عبر الجمارك

• التعاون مع وزارات الدفاع والداخلية لتوفير طائرات هليكوبتر، مركبات شرطة، معدات وأسلحة وهمية لأغراض التصوير

وقد أشادت Philippa Naughten بتجربتها قائلة: "لم أرَ مثل هذا المستوى من الاحتراف والتنسيق، بدءًا من دخولنا المطار، وحتى تصويرنا بطائرات هليكوبتر وسيارات شرطة داخل أحد أهم المواقع الأثرية في العالم. لقد جعلت لجنة مصر للأفلام هذه التجربة استثنائية بحق.”

من جانبه، أكد المنتج أمين المصري أن تصوير هذا النوع من الأعمال الدولية لم يكن ممكنًا بدون التعاون الوثيق مع لجنة مصر للأفلام، التي لعبت دورًا أساسيًا في إزالة العقبات اللوجستية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والأمنية.

كما تحدث مدير التصوير زافير عن تجربته في تصوير عمل ضخم داخل مصر بعنوان التحقيق مع الرئيس، والذي تم تنفيذه في مواقع متنوعة من بينها شوارع القاهرة، الحزام الأخضر، فندق الماسة، الميناء هاوس، قصر يوسف كمال، المطارات المصرية، وحتى مدرعات وطائرات عسكرية – بدعم وتنسيق مباشر من لجنة مصر للأفلام.

أما المنتج تامر مرتضى فأوضح أن بداية العمل على المشروع كانت فردية، لكنه ما إن اكتشف الخدمات التي تقدمها لجنة مصر للأفلام حتى تحولت التجربة بالكامل، مضيفًا: “اللجنة كانت شريكًا أساسيًا في التنفيذ، وسهّلت الوصول إلى مواقع التصوير المعقدة، واستخرجت التصاريح، وقدّمت أعلى مستويات التنسيق الأمني والفني، لكن ما نحتاج إليه الآن هو وجود منظومة حوافز إنتاجية تنافسية لجذب المزيد من المشاريع الدولية.”

شهدت الندوة حضورا واسعا من ممثلي كبرى شركات الإنتاج العالمية، الذين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالتصوير في مصر، في مؤشر واضح على نجاح الجهود المبذولة من قِبل لجنة مصر للأفلام لإعادة مصر إلى خارطة الإنتاج السينمائي العالمي.



الجناج المصرى فى مهرجان كان السينمائى



الجناج المصرى فى مهرجان كان السينمائى



جانب من فعاليات الجناج المصرى فى مهرجان كان السينمائى



حسين فهمى من الجناج المصرى فى مهرجان كان



سميح ساويرس فى الحناج المصرى بمهرجان كان السينمائي



عودة الجناج المصرى فى مهرجان كان السينمائى