شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بحفل افتتاح مهرجان العودة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المخرج الفلسطيني أسامة الخالدي في بداية كلمته بحفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، الذي أقيم بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وكذلك شهداء مصر.

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان في عدد من الدول العربية والأوروبية في اليوم نفسه، وتزامناً مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في شهر مايو من كل عام؛ لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى للفلسطينيين. وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والفلسطينين منهم الفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير أحمد بدير، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، والناقد الأمير أباظة، ولفيف من الإعلاميين والفنانين.

ويقام حفل الافتتاح بالتعاون بين جمعية الفيلم وصندوق التنمية الثقافية، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، في إطار الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا على حق العودة.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد فقرة غنائية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، وتكريم نخبة من الفنانين الفلسطينيين والمصريين على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والمخرج علي بدرخان، وأحمد ماهر، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان وآخرين، والذين ساهموا من خلال أعمالهم الفنية والثقافية في دعم القضية الفلسطينية.