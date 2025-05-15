شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد وأحمد بدير أبرز حضور افتتاح مهرجان العودة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان في عدد من الدول العربية والأوروبية في اليوم نفسه، وتزامناً مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في شهر مايو من كل عام؛ لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى للفلسطينيين. وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والفلسطينين منهم الفنان القدير أحمد ماهر، والفنان القدير أحمد بدير، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، والناقد الأمير أباظة، ولفيف من الإعلاميين والفنانين.

ويقام حفل الافتتاح بالتعاون بين جمعية الفيلم وصندوق التنمية الثقافية، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جمهورية مصر العربية، في إطار الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا على حق العودة.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد فقرة غنائية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، وتكريم نخبة من الفنانين الفلسطينيين والمصريين على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والمخرج علي بدرخان، وأحمد ماهر، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان وآخرين، والذين ساهموا من خلال أعمالهم الفنية والثقافية في دعم القضية الفلسطينية.

ويشهد المهرجان عرض فيلم "سيدة المسرح العربي"من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق، والفيلم بطولة سميحة أيوب وأيمن الشيوي ومازن نادر محمد وسارة الشرقاوي ومحمد يوسف المنصور وحنين وهدير طلعت، وعدد من طلبة وطالبات ورش التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

فيلم "سيدة المسرح العربي" مدير تصويره ذكي عارف، مهندس الصوت علمي عبد الستار، موسيقي تصويرية محمود طلعت ، استايلست علا علي ، ميكساج أحمد جابر، مونتاج وتصحيح الوان معتز الكاتب، والمنتج الفني سعيد أبو زيد .



