جوانا الأصيل في قبضة الشرطة العراقية مجددًا بهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - أوقفت السلطات العراقية الفنانة جوانا الأصيل في بغداد، للمرة الثانية، بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة، وأكد مصدر أمني أن عملية الاعتقال جاءت تنفيذًا لأمر قبض صادر عن القضاء، ضمن حملة لجنة مكافحة "المحتوى الهابط" التابعة لوزارة الداخلية، والتي تواصل مراقبة ما يُنشر عبر الإنترنت، وتُعرف الأصيل بمقاطع تجمع بين الرقص والغناء، خاصة في أماكن السهر، وتنشرها عبر حساباتها الرقمية، وكانت قد أُوقفت العام الماضي بنفس التهمة، وتهدف اللجنة إلى الحد من المحتوى الذي يتنافى مع القيم والتقاليد الإجتماعية السائدة في البلاد.

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