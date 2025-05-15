الوسط الفني السوري يودّع الراحل أديب قدورة

ميرنا وليد - بيروت - ودّع الوسط الفني السوري واحداً من أبرز وجوهه التاريخية، الممثل السوري الفلسـ طيني أديب قدورة، الذي غيّبه الموت يوم الأربعاء 14 أيار عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة غنية تنقّل فيها بين المسرح والسينما والتلفزيون، كما حمل صوته وهويته إلى تجارب عالمية بارزة.



وُلد الراحل في 1 تموز 1948 لعائلة فلسـ طينية إستقرّت في مدينة حلب، درس الفنون الجميلة وكان يطمح للعمل كمهندس ديكور، لكن شغفه بالمسرح دفعه إلى التمثيل، حيث برز بسرعة قبل أن يصنع بصمته الكبرى في فيلم "الفهد" عام 1972 بشخصية "أبو علي شاهين"، في واحد من أهم أدواره السينمائية.

نعاه زملاؤه بكلمات مؤثرة، الممثل أيمن زيدان كتب: "كم هو موجع رحيل أديب قدورة... فهد السينما السورية"، مستعيداً ذكرياتهما في "جواد الليل" و"تل الرماد". أما سلاف فواخرجي فكتبت: "ستبقى بيننا بفنك وعطائك ونبل روحك"، مرفقة ذلك بصورة تجمعها به في دار الأوبرا السورية.

كما عبّر الممثل محمد خير الجراح عن حزنه قائلاً: "الرحمة والسلام لروحه الطاهرة"، في حين وصفه سامر المصري بـ"النجم"، وقال عارف الطويل: "رحيل نجم من الزمن الجميل".

من أبرز أعماله: "الحب والشتاء"، "سحر الشرق"، "عمر الخيام"، "الانتقام حبًا"، "الحب المزيف"، و"بنت شرقية".