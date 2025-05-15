شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يطرح كليب "ترقيص".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص"، التى تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهى من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبنانى زياد خورى، حيث صُوّر فى عدة دول.

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وأشعل راغب حماسة الجمهور من خلال مشاهده المميّزة التي صوّرها على شاطئ البحر في بيروت، بأجواء صيفية مبهرة تدعو كل من يشاهد الكليب إلى مشاركة أجواء البهجة والفرح، فيما صُوّرت مشاهد لأناس من مختلف الأجناس والأعراق يرقصون في مختلف بقاع العالم، مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وأفريقيا، وشرق آسيا.

ويقول مطلع الأغنية:

“شغّل يلاّ ودقّ الطبلة وحلّي اليوم ده معانا

اصحى وجمّعلي الكلّ الليلة دي فلّ افرحوا ويانا

ترقيص ترقيص ترقيص عايزين نفرح ونعيش

مش عايزين واحد قاعد الليلة الحزن ما فيش"