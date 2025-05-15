عمرو منسي يكشف من مهرجان كان دوافع تأسيس مهرجان الجونة السينمائي

بطولة الاسكواش في الجونة سبب تأسيس المهرجان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 07:20 مساءً - شارك رائد الأعمال، المدير التنفيذي لـ، في الجلسة الحوارية الذي جاءت بعنوان ""، والتي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ 78 منبحضور عدد من الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية.فريق الفيديو:إعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشإعداد: محمد المعصراويومن أبرز حضور الجلسة الحوارية: الفنانة يسرا، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، والمنتج علاء كركوتي بالإضافة إلى المخرج مراد مصطفى الذي يعرض فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج "نظرة ما" بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.يمكنكِ قراءة.. مهرجان كان في يومه الثاني: كيف بدت إطلالات النجمات في افتتاح فيلم توم كروز؟وتحدث عمرو منسي في الجلسة، موجهاً الشكر للمنتجالذي جمع كل هؤلاء الصناع هنا في كان وقال:"يشرفني ويسعدني أن أكون من بين هؤلاء الضيوف المتميزين والناجحين، وأشكركم على إتاحة الوقت لمشاهدتنا، وكشف عن الدوافع التي قادته بصحبة شركائه لتأسيس مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.وتابع:"سأكون صريحًا للغاية. لقد جاءت فكرة تأسيس مهرجان الجونة السينمائي، من كوينسي. لذا كما كنت أذكر، اننى اعتدت أن ألعب الاسكواش بنفسي كمحترف، وبدأت بطولة الجونة للاسكواش برؤية وضع بلدنا ولاعبينا المصريين ووجهة مثل الجونة التي وقعت في حبها منذ المرة الأولى التي زرتها فيها عام 2008 على الخريطة الدولية.وأكدأن فكرة، جاءت بسبب بطولة الاسكواش وذلك في عام 2015، موضحاً:"عندما تم ذكر الفكرة للمهندس نجيب ساويرس وبشرى ممثلتنا كسينمائية وصانعة أفلام، وقد شاهدا نجاح بطولة الاسكواش ومن أجل حبهما للسينما والبلد، وجدا أننا ملزمون بتقديم مهرجان سينمائي جديد في المنطقة.

إقرئي أيضاً.. أجمل تسريحات شعر النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه الثاني

يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا، وتم اختيار فيلم "PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الإفتتاح والذي يعد التجربة الأولى لها بالأفلام الروائية الطويلة كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظ به أي مخرج آخر من قبل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».