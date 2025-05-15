بالتزامن مع عرضه في مهرجان كان 2025 .. أبرز المعلومات عن الفيلم العراقي سعيد أفندي

قصة وأحداث فيلم "سعيد أفندي"

عودة السينما العراقية للمهرجانات السينمائية العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 07:20 مساءً - يتم اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ78 منالعرض الأول للنسخة المُرممة من، والذي كان قد تم عرضه للمرة الأولى عام 1956.ويعد فيلم "سعيد أفندي" من بدايات السينما العراقية وجاء من إخراج كاميران حسني، وجاءت أحداثه مُقتبسة من قصة "شجار" للكاتب العراقي أدمون صبري.ودارت أحداث الفيلم بفترة الخمسينيات حينما ينتقل "المعلم سعيد أفندي" مع عائلته إلى منزل جديد في حي متواضع بالعاصمة بغداد بعد أن تم إجباره على إخلاء منزله بأمر من المالك.وفي المنزل الجديد يواجه "سعيد أفندي" العديد من التحديات الاجتماعية مع جاره "عبد الله الإسكافي" وتنشأ خلافات بين أبنائهما مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بينهما، ومع تفاقم المشاكل يجد "سعيد" نفسه أمام تحدٍّ صعب لتحقيق التوازن بين تربية أبنائه والحفاظ على علاقة جيدة مع جيرانه.وشارك ببطولة الفيلم يوسف العاني، جعفر السعدي، زينب حسني، عبد الواحد طه، يعقوب الأمين والعديد من الفنانين، وقد لاقى الفيلم نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وقد شارك في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم وقد تم ترشيحه لجائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي دورة عام 1959.وتأتي مشاركة الفيلم العراقي "سعيد أفندي" في مهرجان كان السينمائي 2025 خطوة بارزة في مسار استعادة السينما العراقية لمكانتها، وإحياء التراث البصري الذي ظل لسنوات طويلة طي الإهمال. ويمثل الفيلم نموذجاً لأهمية الحفاظ على الأعمال الكلاسيكية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة وللجمهور العالمي، بما يعكس غنى التجربة السينمائية العراقية وتنوعها.يُمكنكم قراءة:وقد تم ترميم الفيلم بتقنية 4K من قِبَل المعهد الوطني للسمعيات والبصريات (INA) من الصورة السلبية الأصلية مقاس 35 مم وطبعة الصوت البصرية مقاس 35 مم. اكتمل الترميم عام 2025 ضمن مشروع السينماتيك العراقي، بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وبتنفيذ من مؤسسة Expertise France.

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