مصطفى شعبان خارج البلاد قريباً بسبب فيلم مملكة

تصوير مشاهد خارجية في سويسرا أو النمسا

أبطال وصُنّاع فيلم "مملكة"

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مصطفى شعبان يعتذر عن "المشروع X"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 07:20 مساءً - تواصل الشركة المنتجة لفيلم "مملكة"، بطولة الفنان، والذي يشهد عودته إلى السينما، بعد فترة غياب طويلة تجاوزت الـ15 عاماً تقريباً، وذلك منذ فيلم "الوتر" الذي عُرض عام 2010، التحضيرات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لانطلاق التصوير عقب انتهاءومن المُقرر تصوير عدد من مشاهد فيلم مصطفى شعبان الجديد، في إحدى الدول الأجنبية، وتحديداً سويسرا أو النمسا، حيث تستعد الشركة المنتجة لبدء مرحلة اختيار الأماكن والمعاينات هناك، لاختيار الأنسب؛ إذ لم تستقر على إحداهما حتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لإتمام مرحلة التعاقدات، وتسكين الأدوار المتبقية.فيلم "مملكة" بطولة، هيفاء وهبي، محمد أنور،وآخرين، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكشن الكوميدي.وكان الفناناعتذر عن عدم المشاركة في فيلم "المشروع X" مع الفنان كريم عبد العزيز وياسمين صبري؛ ليأتي بدلاً منه الفنان إياد نصار، والعمل تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

يُذكر أنّ آخر أفلام مصطفى شعبان، هو "الوتر" عام 2010، مع المخرج مجدي الهواري الذي شارك في بطولته: غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وجسد شعبان خلال أحداثه شخصية رائد شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في قتل موزع موسيقي شاب؛ حيث يتم اتهام شقيقتين في القضية.

مصطفى شعبان يتألق في رمضان 2025

فيما شارك مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي سجل أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، وشارك في البطولة كلّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

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