نيكولاس كيج وكريستيان بيل يجسدان دور لاعبي كرة قدم مشهورين في فيلم "Madden"

ميرنا وليد - بيروت - أنطلقت عمليات تصوير فيلم "Madden"، المستوحى من حياة المدرب والمعلق الأميركي الراحل جون مادن، ببطولة نيكولاس كيج بدور مادن وكريستيان بيل بدور مالك فريق رايدرز آل ديفيس.

الفيلم من كتابة وإخراج ديفيد أو راسل، ويستعرض رحلة مادن من مجده كمدرب قاد فريقه للتتويج بالسوبر بول عام 1976، إلى تحوله لأشهر معلّقي كرة القدم في أميركا، ثم ارتباط اسمه بسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة "Madden NFL".

يشارك في العمل جون مولاني، كاثرين هان وسيينا ميلر، وتُظهر الصورة الأولى كيج وبيل بخواتم السوبر بول على أرض الملعب، ويذكر أن موعد الإصدار لم يُعلن بعد.

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