بعد أن شوق الجمهور .. راغب علامة يقدم على هذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شوق الجمهور لأغنيته الجديدة، أطلق الفنان اللبناني راغب علامة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ترقيص" كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد الزعيم، ميكس وماسترينغ أمير محروس. وتقول كلمات الأغنية :

"ﺷﻐّل يلا ودق الطبله وﺣﻠّﻲ اليوم ده معانا

اصحى وجمعلي الكل الليلة دي فل افرحوا ويانا ترقيص ترقيص ترقيص عايزين نفرح ونعيش

مش عايزين واحد قاعد الليله الحزن مافيش اللي هيتعبنا ارموه واللي يزعلنا انسوه

زودوا في الفرحة كمان خلوا الأحزان ما تجيش طب ولع ولع ولع جايين نرقص نتدلع

اللي يحبنا هنحبه واللي بيكرهنا يولع حركات حركات حركات احنا ملوك الحركات

والليله ليلة يا عمي حنوزع ورد وشربات حلوين حلوين حلوين عايشينها شمال ويمين

والسهرة لحد الصبح ويّا الناس الغاليين هاتلي الحلوين في النص واعمل صفين كده رصّ

فرحة ومزيكا وصقفة اما الكيادة تهس"

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