ميرنا وليد - بيروت - أعلن فريق عمل فيلم “King” من بطولة النجم الهندي شاروخان عن بدء التصوير في 20 أيار الجاري بين الهند وأوروبا، إستعدادًا لطرحه في النصف الأول من 2026، ويشهد الفيلم عودة ثلاثي بوليوود الشهير شاروخان، جاكي شروف، وأنيل كابور بعد 30 عامًا من لقائهم في “Trimurti”، ويؤدي شاروخان دور البطولة إلى جانب سوهانا خان، ديبيكا بادوكوني، أبيشيك باتشان (الشرير الرئيسي)، وأنيل كابور (مرشده)، كاتب الفيلم سيدهارث أناند وصف “King” بأنه يضم واحدًا من أضخم طواقم التمثيل في السينما الحديثة، ويَعِد بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.

كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان يبدأ تصوير "King" برفقة هؤلاء النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.