شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا من سوق مهرجان كان: حلمنا أن نكون أكبر ونعرف نفسنا كسينما عالمية والان مع تفاصيل الخبر

على المسرح الرئيسي بمهرجان كان وسط حضور لافت، نظم مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام بالمهرجان، ندوة تحت عنوان "مصر.. دولة الأفلام الجماهيرية فى العالم العربى"، بحضور مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما المصرية وذلك اليوم الخميس 15 مايو.

وفي بداية الندوة أوضح علاء كركوتي أهمية الندوة "هذه السنة سنة خاصة لمصر، ومركز السينما العربية الذي يتزايد تعاونه مع سوق الفيلم، مصر كصناعة بمجرد عملك فيها تصبح جزء منها، ومن الضرورى مع النجاحات التى حققتها مؤخرًا مناقشة الأسباب وراء ذلك النجاح".

وعن دور النجوم في نجاح السينما المصرية جماهيريا مؤخرًا، قالت النجمة يسرا "النجوم مهمين في نجاح العمل، الناس يذهبون للسينما لمشاهدة نجومهم، أن تكون نجمًا يعني أن تكون جزءا من حياة الجمهور"، وعن كيف يمكن للسينما المصرية أن تتحول لقوة معترف بها عالمياً، أضافت "أن المخرج الراحل يوسف شاهين هو من فتح الباب للسينما المصرية، فقد حارب لعرضها أمام العالم، وفتح الباب لآخرين للعمل فى فرنسا وبريطانيا وحتى هوليوود، حلمنا أن نكون أكبر ونعرف نفسنا كسينما مصرية عالمية".