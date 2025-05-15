شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تختتم تسجيل ألبومها بتعاون خاص مع محمد الشرنوبى وماهر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

تتعاون النجمة أصالة فى ألبومها الجديد مع الفنان محمد الشرنوبى، الذى كتب ولحّن إحدى أغانى الألبوم، بينما تولّى توزيعها الموسيقى تيام، وأشرف على هندسة الصوت ماهر صلاح، وتُعدّ هذه الأغنية آخر ما تم تسجيله ضمن الألبوم المنتظر، الذى من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرحت الفنانة أصالة نصرى مؤخرا أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "بعض الأحيان" على يوتيوب، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة فى رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.



اصالة ومحمد الشرنوبى وماهر صلاح



محمد الشرنوبى وماهر صلاح



اصالة تسجل البومها الجديد



