أحمد العوضي يتصدر الترند بـ لوك جديد.. ودّع شاربه الشهير 

تعليق ساخر من أحمد العوضي

أحمد العوضي يطلق مسابقة لمن يتوقع عمله الفني الجديد

يمكنكم قراءة ....أحمد العوضي يحذر الصفحات المزيفة من النصب باسمه.. فما القصة؟

مسلسل "فهد البطل"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 05:56 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانترند منصات التواصل الاجتماعي ، ومحرك البحث الشهير "غوغل" ، هذه المرة ليس بسبب عمل فني جديد يشارك به، ولكن بسبب قيامه بعمل " لوك" جديد فاجأ به محبيه وجمهوره، إذ قام بحلق شاربه الذي ظل به لفترة طويلة.وشارك " العوضي" متابعيه عبر صفحته على " فيسبوك" صورة له باللوك الجديد ، مرفقاً بها تعليقاً ساخراً " مساء الفل علي اخواتي الشنبات".ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه، الذي اعتاد على ظهوره بالشارب في معظم أعماله الفنية ، مما جعل تغييره محط أنظار الجمهور ومثار اهتمام المتابعين.وأطلق الفنان أحمد العوضي مسابقة عبر صفحته على " فيسبوك" ، حيث أعلن عن جائزة مالية كبيرة لمن يتوقع نوعية عمله الفني القادم "سؤال المسابقه رقم70 ، العمل الجاي ليا إن شاء الله فيلم ، مسلسل رمضان 2026 ، فيلم ومسلسل رمضان 2026 ٣٠ فايز من اخواتي هلم الورق كمان اربع ايام شارك السؤال مع اخواتك".وتألق النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسّد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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