تصفيق حار لفيلم "مهمة مستحيلة 8" في مهرجان كان.. ومخرج العمل يشكر الطاقم والجمهور

ميرنا وليد - بيروت - حظي فيلم "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two" بعرض عالمي أول حافل في مهرجان كان السينمائي، حيث نال تصفيقًا حارًا دام خمس دقائق.

المخرج كريستوفر ماك كويري عبّر عن امتنانه للجمهور وفريق العمل الذي أنجز الفيلم رغم التحديات، فيما قال توم كروز: "لم أكن أحلم بمثل هذا". يُعد هذا الجزء الثامن من السلسلة، وبلغت ميزانيته أكثر من 400 مليون دولار، ما دفع شركة الإنتاج للترويج له كخاتمة السلسلة، المهرجان، في دورته الـ78، شهد أيضًا تكريم روبرت دي نيرو ونيكول كيدمان، إلى جانب عروض أولى لأفلام عالمية بارزة ضمن المسابقة الرسمية.