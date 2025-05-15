حسين كسيرة وطارق عليق بخبر يضج مواقع التواصل..هذا موعد حفل تامر حسني في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة ومميزة، سيحيي الفنان المصري تامر حسني حفلا في لبنان خلال شهر آب المقبل، وهو من تنظيم المتعهد حسين كسيرة صاحب شركة GMH، والمتعهد طارق عليق صاحب شركة TMG .



وقد أعلن المتعهدان عن ذلك عبر صفحتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي أسعد الجمهور وعبّر عن تشوّقه للحفل المنتظر.

وتجدر الإشارة الى انها ليست المرة الأولى التي سيحيي فيها تامر حفلا في لبنان، اذ سبق وأن أحيا سابقا حفلا مميزا حضره عدد كبير من الجمهور وتفاعل مع أجمل الأغاني.

