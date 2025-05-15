آدم سلاندر يودّع التمساح "موريس" نجم فيلم "Happy Gilmore"

ميرنا وليد - بيروت - مات التمساح الشهير "موريس" عن عمر يُقدّر بأكثر من 80 عامًا داخل مزرعة "كولورادو غيتور فارم" في أميركا، حيث أمضى سنوات تقاعده منذ 2006، واشتهر موريس بدوره في فيلم "Happy Gilmore" عام 1996، إلى جانب مشاركات في أفلام أخرى مثل "Interview With the Vampire" و"Dr.

Dolittle 2". وقد وُجد موريس في لوس أنجليس بعد تربيته بشكل غير قانوني، وبدأ مشواره الفني عام 1975، نعى النجم آدم ساندلر التمساح برسالة طريفة، بينما عبّر القائمون على المزرعة عن حزنهم لخسارته. يُعد موريس من أطول التماسيح عمرًا في الأسر، متجاوزًا المعدل الطبيعي بعقود.