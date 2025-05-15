هكذا هنأت نجوى كرم أصالة في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الفنانة السورية أصالة في عيدهان حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الفنّ معك أبدع وأجمل.

.أنتِ إضافة للوسط الفنّي وقيمة فنّية.. عقبال الـ 100 سنة".

وكانت قد طرحت الفنانة نجوى كرم، أحدث أعمالها الفنية، أغنية "زين الزين"، من ألبومها الجديد، وذلك على يوتيوب.

أغنية "زين الزين" من كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج بيار خضرا، ويتضمن لوحات فنية راقصة رائعة.

وتقول كلمات الأغنية:

​​​​"ويلي يا ويلي من الحُبّ يا ويلي

ضيعت من شفتك نهاري وليلي

يا سيد الكلّ علينا كل ما انت تطلّ

نقوم و نضرب تحية ونرميلك فلّ

وكل ما حدّ يسأل عن الشبّ المهيوب

توقف الناس تأشر و عليك تدلّ

زين الزين زين الزين

مثلك انت مافي اتنين

انت احلى من هالدنيا

مو بس بضعف ضعفين

انت الاول انت الاول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين

لو لفّ العالم ما لاقي بشخصيك

يا ابن العزّ واصل للسما صيتك

شامخ ما تميل ولو فيك الأرض تهتزّ

مخلوق انت بهالدنيا حتى تنعزّ

وكل ما حدّ يسأل عنّك يا ابن الأصول

ارفع راسي وشوف حالي فيك واعتزّ

زين الزين زين الزين

مثلك انت مافي اتنين

انت احلى من هالدنيا

مو بس بضعف ضعفين

انت الاول انت الاول

والعالم خلفك صفّين

من يوم اللي شفت عيونك

قلبي انقسم نصّين".