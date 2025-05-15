فضل شاكر يطلق أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان فضل شاكر يوم أمس أغنيته الجديدة "وغلبني" كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي والكليب إخراج محمود رمزي.
وتقول كلمات الأغنية :
"بغيابك لاعبت الشوق ….وغلبني وغلبني
واه منه الشوق
مابقتش أنا قد بعادك … ولا قلبي قد الشوق
لما يفكرني بعينيك …..دوبني دوبني …
ولو تعرف سحر عنيك
يالي مطول بعنادك ….قلبك ما يهونش عليك
قول للقمر …ان البعااااد بيعذب العشاق
طب ليه يعذبني
زي البحر …لو جت معاه بعنااااااااد …موجه يغرقني
قول لو كلمه ياحبيبي طمني
..تطمني
وترد ليا الروح
طب أشوفك بس وروح …. ياوحشني
غيابك لاعبت الشوق ….وغلبني وغلبني
واه منه الشوق
مابقتش أنا قد بعادك … ولا قلبي قد الشوق
لما يفكرني بعينيك …..دوبني دوبني …
ولو تعرف سحر عنيك
يالي مطول بعنادك ….قلبك ما يهونش عليك"
وكان قد طرح فضل شاكر أغنية "أحلى رسمة" كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي والكليب إخراج محمود رمزي.
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