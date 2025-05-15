احتفال في منزل بوراك اوزجيفيت…صور تكشف المناسبة

إحتفل كلّ من الممثّلَين التّركيَّين بوراك أوزجيفيت وفهريّة أفجين بعيد ميلاد ابنهما “كاران” الّذي بلغ عامه السّادس.

بهذه المناسبة، نشر بوراك مجموعة صور للعائلة مجتمعة ضمّت الوالدَين مع ولدَيهما كاران وكرم.

وقد تفاعل الجمهور مع الصّور الّتي نشرها بوراك من خلال مئات التعليقات وآلاف والإشادات.

على صعيد آخر، لم يقتصر نجاح المسلسل التّركيّ “المؤسّس عثمان” بطولة بوراك أوزجيفيت، على الشّاشة فقط، بل تعدّاها إلى الوسائل الافتراضيّة إذ إنّ قناة العمل على يوتيوب تُعد الأكبر بعدد مشتركيها من بين قنوات كلّ المسلسلات التّركيّة.

في هذا السّياق، تخطّت قناة “المؤسّس عثمان” العشرة ملايين مشترك على موقع يوتيوب الّذي كافأ شركة الإنتاج بمنحها الدّرع الماسيّ وبذلك تصبح أوّل قناة لمسلسل تركيّ تحقّق هذا الرّقم وتتصدّر جميع قنوات المسلسلات.

الجدير بالذّكر أنّ بوراك أوزجيفيت، يحقّق نجاحًا كبيرًا في بطولة الموسم السّادس من مسلسل “المؤسّس عثمان”، هذا بالإضافة إلى نسبة المشاهدة المرتفعة أسبوعيًّا. وهذا ما يضعه ضمن قائمة أفضل خمسة مسلسلات تركيّة.