ليلة الأفلام العالمية مع العائلة: ضحك كثير وقلوب أكبر

القاهرة - سامية سيد - بعض القصص لا تجمعنا فقط أمام الشاشة، بل تقرّبنا من بعضنا أكثر بالضحك، والمحبّة، والدروس البسيطة التي تحملها الحياة، وفي يوم العائلة العالمي، نحتفي بلحظات المشاهدة التي تتحوّل إلى وقت ممتع و مليء بالدفء، لذلك حضّروا الفشار، و استرخوا مع أحبائكم، ودَعوا هذه القصص تذكّركم بأن العائلة، سواء كانت التي وُلدنا فيها أو التي اخترناها، هي أعظم مغامرة نعيشها، وهذه مجموعة من الأفلام على منصة نتفليكس التى من الممكن مشاهدتها مع العائلة:

Canvas (مناسب لجميع الاعمار)

بعد خسارة مؤلمة، يكتشف الجد حبه للرسم من جديد عندما تدخل حفيدته حياته. بدون كلمات ولكن بمشاعر عميقة، يعلم هذا الفيلم الأطفال قوة الشفاء في الفن، والعائلة، ومنح الفرص الثانية.

The Emoji Movie (+7)

في عالم حيث يُفترض أن يُظهر كل إيموجي شعورًا واحدًا فقط، يكون "جين" مختلفًا مما يجعله مميزًا. بينما يحاول "إصلاح" نفسه، يتعلم الأطفال أن كونك مختلفًا ليس خللًا؛ بل هدية.

Feel the Beat (+7)

بعد أن فقدت فرصتها في النجومية، تعود "أبريل" إلى مسقط رأسها وتصبح معلمة رقص لمجموعة من الأطفال. تذكّر رحلتها المشاهدين الصغار أن الفشل ليس نهاية، وأحيانًا أفضل العروض تحدث خارج المسرح.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (+7)

عندما يختفي الحلزون "غاري"، ينطلق "سبونج بوب" مع "باتريك" في مغامرة مجنونة. من خلال الفوضى تحت الماء وظهور رعاة البقر، تُظهر هذه الرحلة المدفوعة بالصداقة للأطفال قوة الولاء، والحب، وكونك نفسك دائمًا.

Woody Woodpecker (+7)

عندما يهدد محامٍ لامع منزله في الغابة، يقاوم "وودي" الماكر بريشه وأسلوبه. هذا يعلم الأطفال أن الذكاء، والشجاعة، والدفاع عن منزلك مهم، حتى لو كنت صغيرًا وصاخبًا.

Wish Dragon (+7)

يحاول "دين" إعادة التواصل بصديقته الطفولية، لكن يظهر له تنينًا يحقق الأمنيات ولديه خطط أخرى. بينما تتعثر الأمنيات، يتعلم الأطفال أن أغلى الأشياء في الحياة لا يمكن شراؤها، بل تُوجد في الحب والصدق.

The Super Mario Bros. Movie (+7)

في هذه المغامرة عالية الطاقة مليئة بالمفاجآت نرى سباكين ينتقلان عبر الفضاء، وفطر سحري، وسلحفاة غاضبة جدًا. لكن الأميرة "بيتش" هي من تسرق العرض، مُثبتة أن الأبطال الحقيقيين يقودون بالقلب، والشجاعة، والكثير من التعزيزات.

Over the Moon (+7)

مدفوعة بالقصص وضوء النجوم، تبني "في في" صاروخًا إلى القمر للقاء آلهة أسطورية. في هذا الفيلم المذهل بصريًا، يكتشف الأطفال جمال التمسك بالذكريات وجرأة الحلم بما هو أبعد منهم.

Vivo (+7)

عندما يتوفى أفضل أصدقائه، يجب على "فيفو"، أن يقدم أغنية حب أخيرة. على طول الطريق، يجد الشجاعة، والاتصال، وإيقاعًا لا يتوقف. فهذه قصة مؤثرة عن الموسيقى، والذاكرة، والوداع.

Family Switch (+7)

حادث كوني واحد، وفجأة يصبح الأطفال بالغين والآباء مراهقين. يساعد هذا الفيلم العائلات على الضحك على اختلافاتهم بينما يتذكّر الجميع بما يعنيه أن تمشي في أحذية بعضهم البعض.

Yes Day (+7)

ماذا لو كان على الآباء أن يقولوا "نعم" لكل ما يطلبه أطفالهم ليوم كامل؟ هذا هو التحدي في هذا الفيلم حيث تتحول المغامرة المبهجة إلى درس في الحدود، والثقة، وفرحة التحرر.

Rescued by Ruby (+10)

يشكل جندي مصمم وكلب إنقاذ مفرط في النشاط فريقًا غير محتمل في هذا الفيلم. الفيلم حكاية عن الفرص الثانية، والمثابرة، والإيمان بأن المظلومين، سواء كانوا بشر أو كلاب، يمكنهم أن يصبحوا أبطالًا.

Mixtape (+10)

بعد العثور على شريط منوعات قديم من والديها الراحلين، تنطلق "بيفرلي" في رحلة لاكتشاف ماضيهم. من خلال الموسيقى والصداقة، تتعلم أن الذكريات يمكن تجميعها بالحب والشجاعة.

Guillermo del Toro’s Pinocchio (+10)

هذه التحفة الفنية الحائزة على جائزة الأوسكار تعيد تصور القصة الكلاسيكية بعمق وقلب. في ظل الحرب والخسارة، تحتفل رحلة "بينوكيو" بالفردية، والتضحية، وقوة اختيار فعل الصواب.

Home Team (+10)

قد يكون المدرب "شون بييتون" موقوفًا عن العمل لكنه لا يجلس ساكنًا. من خلال تدريب فريق كرة القدم لابنه، يجد هدفًا، واتصالًا، وقليلًا من الضحك.

Enola Holmes (+13)

إنها أخت شيرلوك، لكنها لا تنتظر تعليمات أحد. تنطلق "إينولا" في مغامرة مليئة بالألغاز والتحديات الاجتماعية، لتثبت للمراهقين أن الذكاء، والاستقلالية، والتمسك بالمبدأ هي مفاتيح القوة الحقيقية.



